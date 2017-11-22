ФРГ выступила за завершение фазы политической неопределенности в Ливане

БЕРЛИН, 22 ноя – РИА Новости. Германия считает важным максимально скорое завершение фазы политической неопределенности в Ливане, вызванной ситуацией вокруг ливанского премьер-министра Саада Харири, заявила на брифинге в среду представитель МИД Германии Мария Адебар.

Харири вернулся в Бейрут в среду впервые после своего заявления об отставке, сделанного в Эр-Рияде 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.

"Сейчас важно, что интересам Ливана и его жителей отвечает максимально скорое завершение актуальной фазы политической неопределенности", — сказала Адебар на брифинге.

Адебар заявила, что Берлин расценивает возвращение Харири в Ливан как "сигнал надежды".

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

Во вторник Харири успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Каир Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.