ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Google не имеет планов по изменению алгоритмов выдачи новостного контента RT и Sputnik, сообщил во вторник РИА Новости представитель компании.
Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google.
Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".
Представитель Google пояснил, что Шмидт имел в виду объявленные компанией в апреле нынешнего года меры по улучшению качества поиска.