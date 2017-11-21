В Google не планируют изменять алгоритмы выдачи контента RT и Sputnik

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Google не имеет планов по изменению алгоритмов выдачи новостного контента RT и Sputnik, сообщил во вторник РИА Новости представитель компании.

"Конкретных планов нет", — сообщил он. По словам собеседника агентства, компания "не меняет свои алгоритмы для пересмотра категорий отдельных сайтов".

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google.

Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

Представитель Google пояснил, что Шмидт имел в виду объявленные компанией в апреле нынешнего года меры по улучшению качества поиска.