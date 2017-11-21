Украинские радикалы сожгли баннер с изображением жены, заявил Медведчук

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает действия радикалов, которые сожгли баннер с анонсом телепрограммы "Время строить" и изображением его жены Оксаны Марченко, отражением происходящего на Украине, "где злость, агрессия, ненависть, нетерпимость возводятся в ранг национальной идеи".

Программа "Время строить" — это масштабное реалити-шоу на телеканале "Интер", ведущей которого является жена Медведчука.

"В центре Киева вандалы из подпольного движения "Анафема", именующие себя борцами за очищение Украины, сожгли баннер с анонсом нового телепроекта "Время строить". Такие циничные действия радикалов очень точно отражают то, что сегодня происходит в сделавшей "цивилизационный выбор" Украине, где злость, агрессия, ненависть, нетерпимость возводятся в ранг национальной идеи", — сказал Медведчук, заявление которого размещено на сайте движения.

По его словам, сожжение баннера телепроекта, который призван объединять, консолидировать, созидать — это вызов всем мыслящим, всем имеющим гражданскую позицию людям, тем "кто никогда не примет идеологию радикализма и неонацизма".

"Уничтожать, разрушать — это не просто метод и стиль жизни радикалов, это единственное, на что они способны. А объектов для проявления агрессии и ненависти у них всегда достаточно ― облить краской памятник Ватутину, залить цементом Вечный огонь, устроить травлю всем, кто призывает вернуться к духовным истокам, добиваться мира, возрождать культуру, строить Украину, в которой нет места варварству и вандализму!" — добавил политик.