В Приморье новейший китайский фрегат примет участие в регате

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Республика Корея и Китай с новейшим фрегатом "Полан" примут участие в международной регате, которую планируется провести в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 года во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

"Как сообщили организаторы, участие в регате, которая должна стартовать из корейского порта Йосу, помимо России уже подтвердили Республика Корея и Китай. В регате будет участвовать новейший китайский фрегат "Полан". Парусник спустят на воду в декабре этого года", — говорится в сообщении.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что для участия в регате необходимо пригласить курсантов из Индии, Вьетнама и Японии.

"Нужно отправить приглашение в министерство иностранных дел Японии, чтобы они выставили все свои четыре парусника класса "А". Такое количество дает им преимущество, поэтому старт регаты можно дать из японского порта Вакканай", – цитирует врио губернатора администрация региона.

Ранее Тарасенко поручил провести международную парусную регату в рамках ВЭФ в 2018 году. В ней примут участие большие учебные парусники из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фрегат "Полан", что в переводе означает "высокоамбициозный", станет главной плавбазой для обучения курсантов из Центральной военно-морской академии КНР. Водоизмещение 85-метрового судна составляет 1,2 тысячи тонн. На корабле могут находиться до 50 курсантов. Фрегат позволит проводить многочисленные тренировки для курсантов, а также участвовать в международных парусных соревнованиях среди военных кораблей.