Давление международного сообщества на КНДР работает, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Давление международного сообщества и США на КНДР работает, Вашингтон надеется на продолжение пауз в провокациях со стороны Пхеньяна, заявил на брифинге журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Он также заявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи, о которых будет объявлено во вторник.

Тиллерсон отметил, что давление на КНДР "работает". "Я считаю, что это имеет значительное влияние на Северную Корею. Мы знаем, что в КНДР есть недостаток топлива, мы знаем, что доходы падают. Так что это имеет эффект. Является ли это причиной того, что КНДР не предпринимает провокационные действия на протяжении 60 дней? Не хочу делать предположения, но мы надеемся, что этот период продолжится", — отметил он.

Отвечая на вопрос, готов ли Китай присоединиться к санкциям в отношении нефтяного сектора КНДР, Тиллерсон сообщил, что США "не сдаются" и "продолжают разговаривать с Китаем, чтобы убедиться что они полностью привержены выполнению санкций СБ ООН". "И они нас заверили, что они привержены", — сказал госсекретарь.

Он также рассказал, что к "кампании по оказанию максимального давления на КНДР" присоединяются и другие страны. В частности, по его словам, "Судан полностью ограничил торговлю с Северной Кореей. Филиппины прекратили всю торговлю".