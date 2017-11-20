Лидер немецких либералов назвал причину провала переговоров по коалиции

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У партий, которые вели предварительные переговоры о старте процесса формирования правительства Германии, не возникло общих идей, этот результат не позволил перейти к следующему этапу, заявил журналистам лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). В Берлине продолжается встреча между действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, также в пресс-службе президента сообщили о запланированных разговорах с лидерами партий ХСС, СвДП и "Зелеными".

"Эти переговоры мы вели, чтобы прозондировать почву, а не по формированию правительства. В конце таких предварительных переговоров нужно решить, возникло ли взаимное доверие, есть ли общие идеи, и именно этих общих идей относительно управления страной не возникло", — заявил Линднер.

Он добавил, что в ходе предварительных консультаций "не был достигнут результат, который позволил бы начать переговоры о формировании правительства".