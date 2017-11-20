МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии утверждает, что украинский журналист Павел Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины.

"Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием", — сказал в понедельник журналистам официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

В пятницу о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

В свою очередь источник сообщил РИА Новости, что Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии во второй половине октября и содержится в СИЗО.

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание Шаройко за шпионаж и создание агентурной сети.