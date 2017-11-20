Жители Зимбабве после обращения Мугабе все равно ждут его отставки

ХАРАРЕ, 20 ноя — РИА Новости. Обращение президента Зимбабве Роберта Мугабе к нации, с которым он выступил на телевидении в воскресенье, удивило жителей столицы страны Хараре. При этом зимбабвийцы все равно ждут, что он покинет свой пост.

Ожидалось, что глава государства, который был помещен под домашний арест и изгнан из собственной партии ZANU PF, в ходе выступления объявит об отставке. Однако он, вопреки прогнозам, ни слова не проронил на эту тему, заявив, что будет председательствовать на съезде правящей партии в декабре.

Мугабе не поверили

Жители Хараре, несмотря на все дружелюбие и готовность перекинуться парой слов, узнав, что речь пойдет о политике, настораживаются. Однако после прошедшего в субботу марша в поддержку действий военных, которые вмешались в политическую ситуацию в стране, явно стали смелее говорить на эту тему. Очевидно, что шествие, проведению которого ничто не препятствовало, вселило уверенность в людей.

Так, молодой человек по имени Хэппимо (Happymore), с которым корреспондент РИА Новости смог поговорить у входа в отделение банка, считает, что Мугабе пытается удержаться на посту.

"Он все равно должен уйти. Я не верю ему. Он врет нам, чтобы остаться", — сказал собеседник агентства.

При этом, на вопрос, что, по его мнению, будет дальше, Хэппимо лишь пожал плечами.

Другой собеседник агентства — ярко одетый молодой человек в фиолетовой шляпе и с тростью — после вопроса о речи Мугабе закатил глаза, театрально вздохнул, будто собирается с мыслями, и сказал: "Я не знаю, прости", после чего поспешно удалился, оставив корреспондента РИА Новости в легком недоумении.

Что-то странное

"Я не понимаю, что происходит. Он должен уйти, но не ушел. И военные там были (во время выступления Мугабе), и ничего не сделали", — выразил недоумение мужчина по имени Элвис, читавший газету в парке.

По его словам, происходящее — какая-то политическая игра.

Еще один житель Хараре, представившийся Филиппом, считает, что после марша в поддержку вооруженных сил Зимбабве (ZDF), "где были миллионы", Мугабе не может оставаться президентом.

"Ты видел этот марш? Там были миллионы, не только из Хараре! Как он может оставаться президентом после этого?" — вопрошал собеседник агентства.

В целом создается впечатление, что большинство жителей столицы Зимбабве удивлены и недовольны выступлением Мугабе.