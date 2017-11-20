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В мире

Жители Зимбабве после обращения Мугабе все равно ждут его отставки

Сюжет:
Политический кризис в Зимбабве (66)
13:1720.11.2017
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© РИА Новости / Арсен СулеймановУчастники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов

ХАРАРЕ, 20 ноя — РИА Новости. Обращение президента Зимбабве Роберта Мугабе к нации, с которым он выступил на телевидении в воскресенье, удивило жителей столицы страны Хараре. При этом зимбабвийцы все равно ждут, что он покинет свой пост.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
© AP Photo
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Ожидалось, что глава государства, который был помещен под домашний арест и изгнан из собственной партии ZANU PF, в ходе выступления объявит об отставке. Однако он, вопреки прогнозам, ни слова не проронил на эту тему, заявив, что будет председательствовать на съезде правящей партии в декабре.

Мугабе не поверили

Жители Хараре, несмотря на все дружелюбие и готовность перекинуться парой слов, узнав, что речь пойдет о политике, настораживаются. Однако после прошедшего в субботу марша в поддержку действий военных, которые вмешались в политическую ситуацию в стране, явно стали смелее говорить на эту тему. Очевидно, что шествие, проведению которого ничто не препятствовало, вселило уверенность в людей.

Участники демонстрации в Хараре требуют отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе. Архивное фото
© AFP 2017
Президент Зимбабве согласился уйти в отставку, сообщили СМИ
Так, молодой человек по имени Хэппимо (Happymore), с которым корреспондент РИА Новости смог поговорить у входа в отделение банка, считает, что Мугабе пытается удержаться на посту.

"Он все равно должен уйти. Я не верю ему. Он врет нам, чтобы остаться", — сказал собеседник агентства.

При этом, на вопрос, что, по его мнению, будет дальше, Хэппимо лишь пожал плечами.

Другой собеседник агентства — ярко одетый молодой человек в фиолетовой шляпе и с тростью — после вопроса о речи Мугабе закатил глаза, театрально вздохнул, будто собирается с мыслями, и сказал: "Я не знаю, прости", после чего поспешно удалился, оставив корреспондента РИА Новости в легком недоумении.

Что-то странное

"Я не понимаю, что происходит. Он должен уйти, но не ушел. И военные там были (во время выступления Мугабе), и ничего не сделали", — выразил недоумение мужчина по имени Элвис, читавший газету в парке.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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По его словам, происходящее — какая-то политическая игра.

Еще один житель Хараре, представившийся Филиппом, считает, что после марша в поддержку вооруженных сил Зимбабве (ZDF), "где были миллионы", Мугабе не может оставаться президентом.

"Ты видел этот марш? Там были миллионы, не только из Хараре! Как он может оставаться президентом после этого?" — вопрошал собеседник агентства.

В целом создается впечатление, что большинство жителей столицы Зимбабве удивлены и недовольны выступлением Мугабе.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mirridiy
Ну и что? У нас тоже "возмущены и недовольны миллионы", и наш "Мугабе" тоже, что ли, должен подать в отставку? Не дождётесь!
13:42
20.11.2017
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