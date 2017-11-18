В Камбодже предъявили обвинения в шпионаже двум журналистам Radio Free Asia

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Камбоджийский суд предъявил обвинения в шпионаже двум журналистам радиостанции Radio Free Asia, пишет издание Phnom Penh Post.

Журналистов задержали в четверг. МВД сообщило, что задержанные подозреваются в попытке открыть студию для вещания радиостанции Radio Free Asia, которая прекратила свою работу в стране в сентябре.

Суд посчитал достаточными для предъявления обвинений представленные прокуратурой доказательства. Обвиняемым грозит от семи до 15 лет лишения свободы за передачу "иностранному государству информации, которая подрывает национальную оборону".

Администрация Radio Free Asia заявила изданию, что не поддерживает связь с журналистами с момента закрытия офиса радиостанции, и они не согласовывали свои действия с руководством Radio Free Asia.