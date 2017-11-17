Российское посольство ознакомилось с материалами о "вмешательстве" в Brexit

ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне ознакомилось с материалами университета Суонси о якобы "следе РФ" в Brexit и выявило искажение информации британскими СМИ, диппредставительство обратится в газету Times за разъяснениями, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"Вчера посольство получило предварительный текст исследования университета Суонси (университет Эдинбурга рассматривает наше обращение, Калифорнийский университет Беркли ответа не дал). Уже первое ознакомление с полученными нами материалами свидетельствует о том, что, как мы и ожидали, газета исказила выводы исследователей, что подтвердил и сам университет", — заявил представитель дипмиссии в ответ на вопрос о том, получило ли посольство запрошенные им исследования британских университетов, на которые ссылается газета Times в статьях о "российском вмешательстве в дела Великобритании через соцсети".

"Планируем продолжить проработку вопроса и обратиться в Times за разъяснениями, как было допущено такое нарушение журналистских стандартов", — отметил он.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в минувший понедельник в большой "банкетной" речи в Гилдхолле подвергла резкой критике "вмешательство России" в выборы и другие демократические процессы в ряде стран, а глава МИД недавно заявил, что не располагает никакими доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit.

В МИД РФ заявили, что обвинения Мэй в адрес России имеют безответственный и безосновательный характер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.