Правозащитник прокомментировал принятие в Литве "закона Магнитского"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Принятый Литвой закон, аналогичный "акту Магнитского", можно расценивать как сигнал в отношении Запада, прибалтийские государства нуждаются в новых дотациях и демонстрируют таким образом свою лояльность западным странам, считает директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

Парламент Литвы в четверг единогласно принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступит в силу в январе следующего года.

"Я расцениваю это как проявление лояльности в отношении стран Запада. Страны Балтии испытывают сейчас серьезные финансовые, экономические проблемы, молодежь разбегается, производства практически не существует. Страны нуждаются в новых дотациях со стороны Евросоюза и НАТО, Соединенных Штатов Америки", — сказал Брод в комментарии РИА Новости.

По его словам, в этой ситуации прибалтийским странам не остается ничего другого, кроме как демонстрировать лояльность Западу, проявлять русофобскую риторику. Он полагает, что принятый в Литве закон затронет именно российскую политическую и деловую элиту.

"Я думаю, что будут продублированы списки, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах, и они касаются политической и деловой элиты России", — уточнил собеседник агентства.

Обострение взаимоотношений с Россией, отметил Брод, чревато тем, что еще больше сократится поток туристов из России в Прибалтику, сократятся деловые контакты; все это в итоге может негативно отразиться на экономике прибалтийских стран, считает он.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Он устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Аналогичный документ, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

В литовском законе говорится о том, что иностранцу будет запрещено въезжать в страну в течение пяти лет, если есть серьезные основания считать, что он нарушил общепризнанные права и свободы человека, а также если иностранец совершил преступление коррупционного характера или связанное с отмыванием денег и из-за этого внесен в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО.