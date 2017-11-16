Правозащитник прокомментировал принятие в Литве "закона Магнитского"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Принятый Литвой закон, аналогичный "акту Магнитского", можно расценивать как сигнал в отношении Запада, прибалтийские государства нуждаются в новых дотациях и демонстрируют таким образом свою лояльность западным странам, считает директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Парламент Литвы в четверг единогласно принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступит в силу в январе следующего года.
"Я расцениваю это как проявление лояльности в отношении стран Запада. Страны Балтии испытывают сейчас серьезные финансовые, экономические проблемы, молодежь разбегается, производства практически не существует. Страны нуждаются в новых дотациях со стороны Евросоюза и НАТО, Соединенных Штатов Америки", — сказал Брод в комментарии РИА Новости.
"Я думаю, что будут продублированы списки, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах, и они касаются политической и деловой элиты России", — уточнил собеседник агентства.
Обострение взаимоотношений с Россией, отметил Брод, чревато тем, что еще больше сократится поток туристов из России в Прибалтику, сократятся деловые контакты; все это в итоге может негативно отразиться на экономике прибалтийских стран, считает он.
В литовском законе говорится о том, что иностранцу будет запрещено въезжать в страну в течение пяти лет, если есть серьезные основания считать, что он нарушил общепризнанные права и свободы человека, а также если иностранец совершил преступление коррупционного характера или связанное с отмыванием денег и из-за этого внесен в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО.