Количество выданных паспортов ЛНР к концу года достигнет 100 тысяч

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Количество выданных паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики достигнет до конца года 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями. Первым из российских банков обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР 7 марта начал Сбербанк.

"Около двух тысяч паспортных документов в данный момент выдают в неделю миграционной службой. Это серьезная цифра. Проводится в этом отношении колоссальная работа, ну и до конца года министерство внутренних дел выдаст уже 100 тысяч паспортов", — сказал Корнет.

Он уточнил, что за паспортом ЛНР приезжают люди, живущие на данный момент на территории, подконтрольной Киеву.

"Да, такие факты есть, и они уже не единичны. Конечно, здесь безграничную благодарность надо выразить Российской Федерации, которая признала наш паспортный документ как документ удостоверяющий личность, это очень облегчило жизнь нашим гражданам", — заявил глава МВД.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.