Абашидзе и Карасин обсудят упрощение визового режима России с Грузией

ТБИЛИСИ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос упрощения Россией визового режима для граждан Грузии станет одной из основных тем переговоров представителей двух стран в Праге, сообщает Sputnik Грузия.
Помимо визового вопроса, стороны обратят внимание на соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров между двумя странами. Кроме того, дипломаты обсудят традиционные для формата гуманитарные и экономические темы.
Ранее в интервью Sputnik Грузия Абашидзе, говоря о предстоящей встрече в Праге, заявил, что диалог с Россией — дело сложное, но необходимое.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание
Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Грузинско-российский диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Карасина и Абашидзе.
Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В марте 2012 Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян.
В декабре 2015 года Россия упростила визовый режим для граждан закавказской республики. В конце июня в Москве заявили, что намерены еще более упростить его для экипажей грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways, которая совершает регулярные авиарейсы в российские города.
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