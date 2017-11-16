Абашидзе и Карасин обсудят упрощение визового режима России с Грузией

Политолог Зураб Абашидзе, назначенный на пост специального представителя по вопросам взаимоотношений с Россие. Архивное фото

Политолог Зураб Абашидзе, назначенный на пост специального представителя по вопросам взаимоотношений с Россие. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос упрощения Россией визового режима для граждан Грузии станет одной из основных тем переговоров представителей двух стран в Праге, сообщает Sputnik Грузия.

В чешской столице 16 ноября пройдет очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем главы российского МИД Григорием Карасиным.

Помимо визового вопроса, стороны обратят внимание на соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров между двумя странами. Кроме того, дипломаты обсудят традиционные для формата гуманитарные и экономические темы.

Ранее в интервью Sputnik Грузия Абашидзе, говоря о предстоящей встрече в Праге, заявил, что диалог с Россией — дело сложное, но необходимое.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание

Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Грузинско-российский диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Карасина и Абашидзе.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В марте 2012 Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян.

В декабре 2015 года Россия упростила визовый режим для граждан закавказской республики. В конце июня в Москве заявили, что намерены еще более упростить его для экипажей грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways, которая совершает регулярные авиарейсы в российские города.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>