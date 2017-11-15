ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло резко раскритиковала польских евродепутатов, проголосовавших за запуск механизма санкций в отношении страны.
"Политики, очерняющие свою страну на международном форуме, не достойны его представлять", — написала Шидло в своем аккаунте в Twitter. Она также пообещала, что во время пятничного европейского саммита выскажется "о сегодняшних скандальных событиях в Европарламенте".
В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" ЕС.
Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде и 25 сентября представил альтернативные версии этих законопроектов. ЕК раскритиковала и новые версии законопроектов, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.
После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры. В настоящий момент ЕК изучает ответ польских властей.