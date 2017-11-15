В УНП ООН прокомментировали вопрос легализации легких наркотиков

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП) в вопросе о возможности легализации легких наркотиков основывается на положениях единой конвенции о наркотических средствах, допускающих оборот наркотиков только в медицинских и научных целях, заявил РИА Новости руководитель УНП Юрий Федотов.

По его словам, он не осведомлен о европейских инициативах по легализации, однако знает, что в США после принятия соответствующих законов в отдельных штатах обсуждается вопрос о введении легализации марихуаны на общенациональном уровне. Также в Уругвае соответствующий закон был принял несколько лет назад, в рамках него в настоящий момент ведется продажа марихуаны в аптеках.

"По вопросу медицинского использования (марихуаны), конечно, есть разные мнения, можно спорить о лечебных целях, но, строго говоря, по духу и букве конвенции то, что прописано врачом, становится законным. То есть конвенция запрещает оборот наркотиков, за исключением тех, которые используются в медицинских и научных целях", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "позиция управления в отношении легализации совершенно ясная: всё, что не вписывается в конвенцию, является нарушение норм международного права".

Вместе с тем, по данным управления, употребление наркотиков в Европе сохраняется на стабильном уровне и лишь может меняться по категориям различных наркотиков. Так, идет конкурентная борьба между производителями и распространителями синтетических наркотиков и производителями дурманящих средств растительного происхождения.

"Главная проблема для большинства европейских стран — это по-прежнему NPS (new psychoactive substances — новые психоактивные вещества, известные и как "дизайнерские наркотики"), которые производят в огромном количестве, которое необходимо отслеживать", — сказал Федотов, добавив, что в год появляется до 250 различных названий и наименований NPS, но поскольку не все они подпадают под местное законодательство, "поэтому являются головной болью практически для всех крупных европейских стран".