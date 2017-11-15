Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2018 год

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2018 финансовый год, который предусматривает ряд мер, связанных с Россией, свидетельствуют результаты голосования.

Бюджет объемом почти в 700 миллиардов долларов предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе.

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает президента Дональда Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Кроме того, выделено 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор. США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора.

Кроме того, от Трампа требуют разработать санкции на случай нарушения Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Конгресс не поясняет свою позицию насчет того, нарушает Россия договор или нет.

Также бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.