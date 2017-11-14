ВИЛЬНЮС, 14 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Литвы отказалась проводить досудебное расследование в связи с возможным раскрытием секретных данных департаментом миграции при запрете судьям КС РФ въезжать в республику, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры.

Ранее судей Конституционного суда России не пустили на конгресс в Вильнюсе в связи с тем, что департамент миграции Литвы внес их в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Президент России Владимир Путин назвал это решение странным. Запрет на въезд был связан с тем, что судьи поддержали присоединение Крыма к РФ. После появления в литовских СМИ информации, что департамент миграции мог передать в РФ секретные данные о мотивах запрета посещения Литвы российскими судьями (что и является секретной информацией) МВД и Генпрокуратура Литвы заявили о проведении досудебного расследования по данному вопросу.

"После оценки собранных данных и рассмотрения полученного материала от МВД Литвы Генеральная прокуратура приняла решение об отказе в возбуждении досудебного расследования в отношении раскрытия секретных данных инспекторами департамента миграции республики иностранным ведомствам", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство отмечает, что "департаментом миграции в отправленных письмах судьям КС России были указаны реквизиты секретных документов МИД Литвы (номер документа и дата), однако содержание документов было не раскрыто".