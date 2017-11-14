ВИЛЬНЮС, 14 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Литвы отказалась проводить досудебное расследование в связи с возможным раскрытием секретных данных департаментом миграции при запрете судьям КС РФ въезжать в республику, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры.
"После оценки собранных данных и рассмотрения полученного материала от МВД Литвы Генеральная прокуратура приняла решение об отказе в возбуждении досудебного расследования в отношении раскрытия секретных данных инспекторами департамента миграции республики иностранным ведомствам", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство отмечает, что "департаментом миграции в отправленных письмах судьям КС России были указаны реквизиты секретных документов МИД Литвы (номер документа и дата), однако содержание документов было не раскрыто".