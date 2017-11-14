"Донбассэнерго" не видит оснований для введения санкций против "Южтранса"

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Руководство энергокомпании "Донбассэнерго" не видит причин для введения санкций министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в отношении компании ООО "Южтранс", которая поставляла уголь на Украину из России, заявил во вторник на брифинге коммерческий директор предприятия Олег Ларионов.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ввело санкции в отношении целого ряда российских компаний. В приказе министерства речь идет о "применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины". Среди попавших в данный список была компания "Южтранс".

"Уголь, который поставила компания "Южтранс", по которой МЭРТ ввело санкции — узнали мы это (о введении санкций – ред.) из прессы, отгрузку мы своим письмом остановили, — был добыт на (шахте – ред.) "Саткинская" в Ростовской области РФ",- сказал Ларионов. По его словам, уголь с неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в адрес "Донбассэнерго" не поставляется.

"Этот уголь (к которому применили санкции – ред.) проходил все таможенные очистки и все необходимые документы были в таможенных и фискальных органах (Украины – ред.), господа из ДТЭК (крупнейшего на Украине частного энергохолдинга бизнесмена Рината Ахметова – ред.) отслеживали отгрузку данного угля, и они могут подтвердить, что этот уголь производства именно РФ и ехал непосредственно с шахты. Другой уголь туда не заходил. Почему ввели санкции, мне не известно", — отметил Ларионов.

Директор поставщика угля ООО "Южтранс" Андрей Иванков также ранее заявлял, что попадание компании в санкционный список Украины срывает действующие контракты с украинскими промышленными предприятиями.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, в прошлом были поставки из ЮАР.