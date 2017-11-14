ШОС и АСЕАН могут координировать подходы по проблеме КНДР, заявил Медведев

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. ШОС и АСЕАН могли бы совместно работать над решением ряда общих вопросов и проблем, в том числе скоординировать подходы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Существуют проблемы или темы, которые можно назвать перекрещивающимися, темы, которые можно рассматривать с использованием инструментов, существующих как в Шанхайской организации сотрудничества, так и у государств АСЕАН. Тем более что это очень близкие регионы", — сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Маниле.

По его словам, на прошедшем в Маниле Восточно-Азиатском саммите были подняты вопросы поддержания режима безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В том числе, например, вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Совершенно очевидно, что ряд подходов, которые мы апробировали в ШОС, я об этом сказал в своем выступлении, он может быть применен и здесь (в АСЕАН – ред.) и скоординирован с усилением стран АСЕАН", — заявил премьер РФ.

Он отметил, что ряд государств из ШОС также входят в АСЕАН. "В этом смысле набор вызовов, угроз, как экономических, так и политических, угроз в сфере безопасности фактически один. И это у нас создает неплохие возможности для того, чтобы эти проблемы обсуждать и вырабатывать единые решения", — сказал Медведев.