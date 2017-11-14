Находящаяся в коме в Таиланде россиянка начала дышать самостоятельно

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, получившая травму головы на отдыхе в Таиланде и находящаяся в коме, начала самостоятельно дышать, сообщил во вторник ее муж Алексей Логинов.
В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла две операции.
"Доктор сказал, что сегодня она еще быстрее отвечает на болевой тест, сила, с которой она сопротивляется, увеличивается. Он отсоединил ее от аппарата искусственной вентиляции легких, она может дышать сама", — написал Алексей на страничке "ВКонтакте", где объявлен сбор средств для помощи пострадавшей.
Как сообщает в соцсетях сестра пострадавшей Елена, Марина перенесла уже четыре операции, в настоящее время внесен депозит за ее лечение в тайской больнице в размере 500 тысяч бат – около 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.