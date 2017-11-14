Находящаяся в коме в Таиланде россиянка начала дышать самостоятельно

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, получившая травму головы на отдыхе в Таиланде и находящаяся в коме, начала самостоятельно дышать, сообщил во вторник ее муж Алексей Логинов.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла две операции.

"Доктор сказал, что сегодня она еще быстрее отвечает на болевой тест, сила, с которой она сопротивляется, увеличивается. Он отсоединил ее от аппарата искусственной вентиляции легких, она может дышать сама", — написал Алексей на страничке "ВКонтакте", где объявлен сбор средств для помощи пострадавшей.

Муж россиянки отметил, что врач на некоторое время отключил аппарат ИВЛ, чтобы тренировать ее, но, вероятно, позже включит.

Как сообщает в соцсетях сестра пострадавшей Елена, Марина перенесла уже четыре операции, в настоящее время внесен депозит за ее лечение в тайской больнице в размере 500 тысяч бат – около 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.