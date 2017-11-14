Подозреваемый в убийстве владелец Nautilus согласился на продление ареста

СТОКГОЛЬМ, 14 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Владелец подводной лодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, согласился на продление своего ареста до 13 декабря, сообщает датская газета Extra Bladet со ссылкой на адвоката.

Мадсен – известный в Дании изобретатель, имя которого в последние месяцы упоминается в связи с гибелью шведской журналистки Ким Валль, которая исчезла в августе после плавания на построенной им подлодке Nautilus. Мадсен подозревается в непристойном обращении с телом Валль, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать о нем статью.

"Я сообщила прокуратуре утром, что мой клиент согласен на добровольное продление (ареста). В ситуации, когда не появилось новых важных фактов, которые говорили бы о чем-то другом, мы решили продлить срок добровольно. Посмотрим, какой будет ситуация в декабре", — сказала газете Extra Bladet адвокат арестованного Бетина Хальд Энгмарк.

Мадсен находится под арестом с августа, последний раз его арест продлили до 15 ноября. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.

Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег тем же вечером. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, якобы упала тяжелая крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено: без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки, и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели.

Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.