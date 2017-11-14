В Дели уровень загрязнения воздуха вернулся к среднемесячным показателям

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели, который неделю находился на критическом уровне, во вторник стабилизировался, вернувшись к среднемесячным показателям, свидетельствуют данные Центрального управления по контролю за загрязнением окружающей среды.
В ночь на вторник оба показателя опустились ниже критических отметок в 500 и 300 микрограмм на кубический метр – при показателях выше этих отметок власти города по имеющимся инструкциям должны вводить весь спектр специальных антикризисных мер. По состоянию на 14.00 местного времени (11.30 мск) показатель PM10 находится на уровне 390, что примерно соответствует среднему показателю, державшемуся до 6 ноября. Показатель PM2,5 также снижается к докризисному уровню, но разрыв пока остается несколько большим.
"Как и прогнозировалось, с полудня 13 ноября наблюдалось устойчивое снижение индекса загрязнения воздуха в Дели. Улучшившиеся местные погодные условия помогли быстрому восстановлению воздуха от внешних источников загрязнения", — говорится в ежедневном бюллетене Института тропической метеорологии при правительстве Индии. Улучшению ситуации помог усилившийся юго-восточный ветер, который принес более чистые воздушные массы и развеял смог. Впервые с субботы метеорологи изменили оценку ситуации в индийской столице с максимального уровня "сильное загрязнение" до "очень плохое". При этом они прогнозируют, что показатели уровня загрязнения останутся этой категории до 16 ноября.
Официально власти страны не объявляли ситуацию кризисной, авторитетная неправительственная организация Национальная ассоциация медицинских работников Индии охарактеризовала ее "чрезвычайной", призвав делийцев избегать активности на открытом воздухе. Власти Дели, в свою очередь, закрыли школы на пять дней и пытались ввести ограничения движения автотранспорта в столице, но не сделали этого из-за разногласий с судом.