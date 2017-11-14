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В Дели уровень загрязнения воздуха вернулся к среднемесячным показателям

13:1614.11.2017
(обновлено: 13:18 14.11.2017)
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© РИА Новости / Инсаф БасировСмог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели, который неделю находился на критическом уровне, во вторник стабилизировался, вернувшись к среднемесячным показателям, свидетельствуют данные Центрального управления по контролю за загрязнением окружающей среды.

Смог в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
В Дели из-за смога закрыты начальные школы, авиарейсы выполняют с задержкой
Скачок показателей загрязнения воздуха в Дели произошел в ночь на 7 ноября. Средние показатели PM10 и PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром, соответственно, менее 10 микрометров и до 2,5 мкм) в пиковый день, 9 ноября, составили 890 и 604 микрограмм на кубический метр при норме 100 и 60. При этом на отдельных станциях наблюдения в определенные часы показатели доходили до 1200-1500 микрограмм на кубический метр.

В ночь на вторник оба показателя опустились ниже критических отметок в 500 и 300 микрограмм на кубический метр – при показателях выше этих отметок власти города по имеющимся инструкциям должны вводить весь спектр специальных антикризисных мер. По состоянию на 14.00 местного времени (11.30 мск) показатель PM10 находится на уровне 390, что примерно соответствует среднему показателю, державшемуся до 6 ноября. Показатель PM2,5 также снижается к докризисному уровню, но разрыв пока остается несколько большим.

© РИА Новости / Инсаф БасировСмог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017

"Как и прогнозировалось, с полудня 13 ноября наблюдалось устойчивое снижение индекса загрязнения воздуха в Дели. Улучшившиеся местные погодные условия помогли быстрому восстановлению воздуха от внешних источников загрязнения", — говорится в ежедневном бюллетене Института тропической метеорологии при правительстве Индии. Улучшению ситуации помог усилившийся юго-восточный ветер, который принес более чистые воздушные массы и развеял смог. Впервые с субботы метеорологи изменили оценку ситуации в индийской столице с максимального уровня "сильное загрязнение" до "очень плохое". При этом они прогнозируют, что показатели уровня загрязнения останутся этой категории до 16 ноября.

Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
В Дели введут схему движения авто по четным и нечетным дням из-за смога
Главной причиной скачка концентрации вредных частиц в Дели стал дым от пожаров в сельских угодьях штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Пенджаб, где фермеры традиционно в это время года сжигают жнивье после сбора урожая. Одновременно в северо-западном регионе Индии установился антициклон с центром в районе Дели, поэтому загрязненные воздушные массы перемещались в сторону столичного региона, но, достигнув мегаполиса, с трудом рассеивались из-за почти безветренной погоды. Кроме того, метеорологи при помощи спутниковых данных выявили и другой фактор — мощные песчаные бури в Персидском заливе в конце октября — начале ноября, отголоски которых дошли до Дели благодаря ряду климатических факторов.

Официально власти страны не объявляли ситуацию кризисной, авторитетная неправительственная организация Национальная ассоциация медицинских работников Индии охарактеризовала ее "чрезвычайной", призвав делийцев избегать активности на открытом воздухе. Власти Дели, в свою очередь, закрыли школы на пять дней и пытались ввести ограничения движения автотранспорта в столице, но не сделали этого из-за разногласий с судом.

© РИА Новости / Инсаф БасировРегулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Регулировщики во время сильного смога на площади Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия. 8 ноября 2017
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