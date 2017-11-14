МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы "девяти мостов", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Большая инициатива так называемых "девяти мостов" могла бы существенным образом продвинуть наше сотрудничество по самым важнейшим направлениям", — сказал Медведев во вторник на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Наше правительство готово к тому, чтобы реализовать эти идеи, сейчас придать им реальную динамику", — отметил он.

Мун Чжэ Ин рассказал премьер-министру, что Южная Корея планирует всесторонне поддерживать совместные проекты.

"Мы будем прилагать все усилия масштабно и параллельно продвигать наше сотрудничество по девяти направлениям, так называемым "девять мостов", в том числе судостроении, бортовые инфраструктуры и северный морской путь", — сказал президент Южной Кореи.

Медведев рассказал, что Южная Корея является одним из ключевых партнёров России в Тихоокеанском регионе. Он добавил, что за последние девять месяцев существенно увеличился товарооборот между странами. По словам президента Южной Кореи, торговый оборот вырос с января по сентябрь на 50%.

Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2107 года во Владивостоке, президент Южной предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт.