Суд в Киеве продлил до 10 января арест похищенному российскому военному

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева в понедельник продлил до 10 января срок ареста похищенному Службой безопасности Украины на границе с Крымом российскому военнослужащему Максиму Одинцову, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Продлить срок содержания под стражей Одинцову Максиму Евгеньевичу… до 10 января 2018 года", — сказала председательствующая по делу судья Татьяна Щасна.

В ходе заседания адвокат Одинцова просил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Он также заявил, что Одинцов мог бы пожить у него дома. По словам адвоката, он готов обеспечивать явку своего подзащитного на судебные заседания.

Однако суд счел, что подозреваемый, находясь не под стражей, может уклоняться от следствия, а также влиять на свидетелей.

Суд объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Одинцова до 12.30 (13.30 мск) 21 декабря.