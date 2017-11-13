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В мире

Российским туристам на Кубе не стоит бояться ураганов, заявил дипломат

14:4113.11.2017
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© AFP 2017 / Yamil LageВо время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на КубеВо время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе
© AFP 2017 / Yamil Lage

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон в интервью РИА Новости отметил рекордный рост турпотока из России, несмотря на страшный ураган "Ирма", который обрушился на страны Карибского бассейна 10 сентября 2017 года, и заверил, что гостям Острова Свободы не стоит бояться подобных природных катаклизмов.

Представитель Кубы рассказал, что на туризм в его стране приходится примерно 30-40% от общего ВВП и, что он занимает второе место по важности среди прочих отраслей экономики страны, сразу после сферы услуг.

Рекордный турпоток из России

"2017 год считается для Кубы очень удачным в плане туризма. Сейчас мы можем точно сказать, что до октября 2017 года Остров свободы посетили более 80 тысяч туристов из России. Если взять для сравнения 2012 год, который стал самым удачным туристическим сезоном для Кубы, то тогда у нас побывало 86 тысяч ваших сограждан. Исходя из полученных показателей до октября месяца, мы можем уверенно сказать, что этот рекорд в 2017 году будет побит", — оценил ситуацию Риверон.

Пляж Los Pinos возле Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Наумов
Куба планирует снизить цены на отели после восстановления от урагана
Он уточнил, что на Кубе хотели бы в 2017 году получить показатель в 100 тысяч российских туристов, однако турпоток оценивается в конце года. "Думаю, что она (эта цифра) вполне достижима, но уверен, что более 90 тысяч россиян точно побывают на Кубе до конца года", — сказал дипломат.

По словам Риверона, пока россияне занимают 11 место среди иностранных туристов на Кубе.

"Первое место традиционно занимают граждане Канады, которые очень любят приезжать на остров. Далее следуют американцы — они наши соседи, а за последнее время граждане США опять стали чаще приезжать на Кубу. После них верхние места рейтинга делят представители европейских стран, а также Аргентины и Мексики", — пояснил Риверон.

По словам советника, приезжают на Кубу и туристы из Китая, которые не любят пляжный отдых, но и для них на Кубе много интересных мест, помимо солнца и моря.

Не стоит бояться ураганов

По словам дипломата, страшный ураган "Ирма", который обрушился на регион Карибского бассейна 10 сентября 2017 года, омрачил хороший туристический сезон на Кубе.

Во время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе
© AFP 2017 / Yamil Lage
МЧС приступило к доставке гумпомощи на Кубу, пострадавшей от урагана "Ирма"
"В этом году Кубе не повезло, но такое явление как ураган задолго спрогнозировать нельзя. Иногда меня спрашивают, стоит ли из-за опасности ураганов ехать летом на Кубу. Иногда ураган бывает раз в пять лет. Я сам кубинец, мне больше 50 лет, но за свою жизнь я пережил ураган три раза и могу сказать, что бояться урагана не стоит", — сказал Риверон.

Собеседник подчеркнул, что на Кубе очень хорошо работает система защиты от подобных стихийных бедствий, благодаря которой человеческих жертв в стране бывает очень мало.

"Неправильно думать, что когда поступает предупреждение об урагане, то каждый защищается как хочет. Есть строгая программа, где для каждой стадии работают определенные меры безопасности, которые каждый обязан выполнять. Государственные органы очень строго следят за выполнением надлежащего регламента, и никто не может заниматься самодеятельностью", — пояснил он.

Дипломат рассказал, что многие страны мира признают кубинскую систему безопасности во время стихийных бедствий и правила поведения во время природных катаклизмов наиболее эффективными.

Ураган "Ирма" и его последствия

Риверон уточнил, что ураган "Ирма" нанес особенно сильные разрушения на небольших островах на севере региона.

Кубинцы на затопленной улице в Гаване. Архивное фото
© AFP 2017 / Yamil Lage
МЧС отправит стройматериалы на пострадавшую от урагана Кубу
"Например, на Варадеро все разрушения быстро устранили, и не прекращали работать даже те отели, которые получили более серьезные повреждения, — исправили все буквально за пару недель. Но на таких островах как Кайо Санта Мария и Кайо Коко были большие повреждения, но люди там не пострадали, а стихия не нанесла серьезного ущерба инженерным коммуникациям", — рассказал собеседник.

Советник отметил, что местное правительство и жители пострадавших районов с огромным энтузиазмом принялись ликвидировать ущерб, нанесенный стихией, и за 44 дня практически все уже было восстановлено.

"23 октября из Канады уже прибыли первые рейсы с туристами. Первого ноября на Кайо Коко были восстановлены 10 отелей из 16 пострадавших структур, а еще 6 гостиниц откроются 10-15 ноября. Примерно такая же ситуация и на Кайо Санта Мария. Так что можно говорить о том, что фактически все разрушения, причиненные ураганом "Ирма", на Кубе устранены. Были люди, которые не верили, что восстановительные работы будут проведены так быстро, но даже скептики, увидев, сколько уже сделано, больше не сомневаются, что 15 ноября откроется после реконструкции последний отель", — обрисовал он ситуацию.

Затопленная улица в Гаване после урагана Ирма
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Пока шли восстановительные работы северные острова не принимали туристов вообще, даже аэропорт в Кайо Коко был закрыт, хотя все транспортные коммуникации, в том числе и дамбы, соединяющие острова, были быстро восстановлены.

"Хочу подчеркнуть, что в зону стихийного бедствия попали и отели, которые дожидались планового ремонта, поэтому во многих структурах не только устраняли последствия урагана, но и проводилась очередная реконструкция. Так что большинство мест размещения теперь стали еще лучше, чем были. Те туристы, которые хорошо знают эти направления, будут приятно удивлены, посетив обновленные отели", — отметил дипломат.

Безопасность туристов

Представитель Кубы заверил, что туристам на Кубе не придется беспокоиться о своей безопасности.

Последствия урагана Ирмав Нагуа, Доминиканская республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
Российские туристы на Кубе и Доминикане не пострадали от урагана "Ирма"
"Преступность на Кубе очень низкая. Это самая безопасная страна в Латинской Америке, поэтому она идеальна для семейного отдыха. Там совершенно спокойно можно гулять по городам, разговаривать с людьми. Кубинцы очень приветливы и дружелюбны, но особые симпатии они испытывают к россиянам. Это стало результатом многолетних отношений между нашими странами", — пояснил он.

По словам Риверона, на Кубе хорошо работают службы, занимающиеся безопасностью местных жителей и туристов.

"Их представители обязательно присутствуют на всех объектах в стране, особенно в туристических местах. В гостиницах и в аэропортах обязательно есть охрана, работают камеры наблюдения и тому подобное. Куба в плане безопасности страна очень стабильная и дружелюбная. Я всем своим знакомым в России советую, приезжайте на Кубу — побывайте в стране, где вас любят", — сказал он.

Популярность Кубы

По мнению Риверона, на рост интереса российских потребителей к кубинскому туристическому направлению, повлияло сразу несколько факторов. "С одной стороны, экономика самой России стала более стабильной, идет укрепление курса рубля, с другой стороны, из-за санкций и из-за ужесточения правил выдачи американских виз, часть россиян обратила свое внимание на Кубу", — считает он.

Дипломат напомнил, что среди стран Карибского бассейна Куба предлагает самое хорошее соотношение цены и качества, и отдыхать там заметно дешевле, чем у соседей по региону.

Самолет Аэрофлота. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Аэрофлот" возобновил полеты на Кубу после урагана "Ирма"
Он уточнил, что успех кубинского направления обусловлен не только ценами местных отелей, но и тем, что после банкротства "Трансаэро" на кубинском рынке появились новые игроки из числа российских туроператоров, такие как ANEX Tour и "Пегас Туристик", которые осуществляют прямые авиаперевозки на Кубу.

"Только что, буквально 24 октября, началась новая полетная программа из Санкт-Петербурга на Варадеро. Это очень важно, так как из Северной столицы на Кубу рейсов не было уже много лет. Уже есть рейсы на Кайо Кока, что для нас очень важно, так как россияне смогут познакомиться не только с Гаваной и Варадеро, но и с другими районами Кубы. Мы думаем, что Кайо Санта Мария и другие места со временем станут направлениями для чартерных рейсов из России. На Кубе более 10 аэропортов, которые могут принимать международные дальнемагистральные рейсы", — сказал представитель кубинского посольства.

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Волны-гиганты накрывали набережную кубинской Гаваны во время урагана "Ирма"

На вопрос, сколько Куба готова принимать еще туристов на фоне растущих турпотоков, Риверон ответил, что если турпотоки не только из России, но и из других стран мира увеличатся в несколько раз, то Куба готова принять такое количество гостей, и уточнил, что в стране ведется очень активное строительство новых мест размещения.

"Уже в 2017 году начинается возведение нового отеля в Ольгине, где планируется ввести в эксплуатацию более 19 тысяч гостиничных номеров – это целый курорт. Продолжают развиваться Кайо Коко и Кайо Санта Мария, преобразовывается направление Камагуэй и другие.

До 2030 года на Кубе будет удвоен номерной фонд по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Пока в стране гостей готовы принять 68 тысяч номеров, а к 2030 году их станет 110 тысяч. Так что с размещением гостей проблем не будет, и мы готовы к еще большему потоку туристов", — резюмировал собеседник.

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