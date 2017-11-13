В Кремле ответили на слова экс-главы ЦРУ про "запуганного" Путиным Трампа

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неверным" предположение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Дональд Трамп может бояться Владимира Путина.

Бреннан критически отозвался о заявлениях Трампа по поводу Владимира Путина и якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Президент США после встречи с российским коллегой на саммите АТЭС сказал, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это нехорошо для США.

По словам американского лидера, история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами. После этого экс-директор ЦРУ заявил в интервью телеканалу CNN, что Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным и что американский лидер по какой-то причине или запуган Путиным, или боится, что выплывет в результате расследования по делу о "вмешательстве в выборы".

"Это неверное предположение", — сказал Песков журналистам, комментируя слова Бреннана.