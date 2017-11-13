Часть моряков с застрявшего в ОАЭ судна вернулись в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Часть российских моряков с судов компании "Находка-Портбункер", которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), вернулись на родину, еще семь человек должны репатриировать на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
"Мы связывались с экипажем "Кристал Ист", в середине ноября – то есть уже в эти дни – им готовится замена в семь человек. И, возможно, уже на этой неделе моряков репатриируют. Вода, еда и топливо на судне есть, обстановка нормализовалась. С "Каролины Норд" троих моряков уже репатриировали, им пришла замена. Еще трое остались на судне, так как у них не закончился срок контракта", — сказал Суханов.
По его словам, сейчас решается вопрос о новых документах и освобождении судна из-под ареста. После этого судовладелец будет решать вопрос выхода из порта и, возможно, продажи судов.