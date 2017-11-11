СМИ: в Ираке на бывшей базе США в Киркуке нашли захоронение 400 жертв ИГ*

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Иракские силовики обнаружили массовое захоронение по меньшей мере 400 жертв террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции Киркук, сообщило в субботу иорданское новостное агентство Petra со ссылкой на источник в полиции Киркука.

Как сообщил агентству подполковник полиции Киркука Джамиль Аль-Джабури, иракские войска нашли массовое захоронение на бывшей базе военных США возле города Киркук.

По словам Аль-Джабури, в могиле могут быть похоронены около 400 человек, казненных ИГ*, многие из которых – молодые и пожилые мужчины. Возможное время захоронения и название базы не сообщаются.

Иракские федеральные силы в середине октября после проведения непризнанного референдума о независимости Иракского Курдистана восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Решение Багдада направить туда силовиков было принято из-за споров с курдской автономией по поводу принадлежности Киркука.

* Террористическая организация, запрещенная в России.