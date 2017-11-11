Глава Ливана потребовал от Эр-Рияда объяснить причины невозвращения Харири

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что мешает премьер-министру Ливана Сааду Харири вернуться на родину из Эр-Рияда, говорится в бюллетене, распространенном для СМИ пресс-службой президента.

"Президент Аун, выступая перед "комитетом бейрутского марафона", заявил, что Ливан своей политикой, в лице своего народа и спортсменов не приемлет нахождение своего премьер-министра в подвешенном состоянии, учитывая международные договоренности и правила, согласованные между странами. Он призвал Саудовскую Аравию, с которой нас (Ливан) связывают братские и дружеские отношения, прояснить причины, которые до сих пор препятствуют возвращению премьера Харири в Ливан, чтобы он находился со своими родными, народом и соратниками", — написано в сообщении.

Аун призвал участников международного марафона, который проходит ежегодно в Бейруте и состоится 12 ноября, сделать событие спортивным национальным митингом в солидарность с премьером Харири и его возвращением на родину.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.