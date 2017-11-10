Российский консул проконсультирует арестованного в Эстонии соотечественника

ТАЛЛИН, 10 ноя ─ РИА Новости. Российский консул проконсультирует арестованного в Эстонии россиянина во время встречи с ним 13 ноября, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Таллине Денис Мосюков.

Ранее в пятницу посольство РФ сообщило, что МИД Эстонии дал согласие на встречу 13 ноября консула РФ с задержанным россиянином, которого власти подозревают в подготовке киберпреступления. Нота российского посольства о встрече консула с арестованным россиянином была отправлена МИД 8 ноября. Это было сделано по инициативе посольства, поскольку сам арестованный за помощью к дипломатам не обратился.

Мосюков положительно отметил быстрый ответ эстонского МИД и сообщил об основных направлениях помощи, которую может оказать арестованному гражданину РФ дипломатическое представительство.

"Первое — наш консул может дать совет, оказать консультационную поддержку. Например, предоставить ему список работающих в Эстонии адвокатов. Второй вид поддержки — если дело дойдет до суда, то наш консул может присутствовать на этих заседаниях, следить за корректностью процедуры, чтобы быть уверенным в том, что соблюдаются все права и свободы российского гражданина", — пояснил Мосюков.

Он также отметил, что формат возможной помощи будет известен только после встречи российского консула с задержанным.

Во вторник 7 ноября прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну гражданина России, которого подозревают в подготовке киберпреступлений. Суд санкционировал арест задержанного. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской республики" и "подготовка компьютерного преступления". В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.