Аббас в Саудовской Аравии встречался с Харири, заявил посол Палестины

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во время визита в Саудовскую Аравию провел встречу с премьер-министром Ливана Саадом Харири, который ранее объявил о своей отставке, находясь в Эр-Рияде, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Ранее арабские СМИ сообщили, что Аббас 8 ноября посетил Саудовскую Аравию, где его принял король Сальман.

"Я не вижу странности в том, что Махмуд Аббас посетил Саудовскую Аравию, так сложились условия, что там был и премьер-министр Ливана. Но визит был запланирован давно, он был связан с темами примирения (в палестинском движении)", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, визит Аббаса в Ливан произошел бы вне зависимости от того, находился там премьер-министр Ливана или нет. "Кстати, они там встретились, в Саудовской Аравии", — добавил посол.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.