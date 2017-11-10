Командующий армии Ливана заявил о полном контроле над ситуацией в стране

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ситуация с безопасностью в Ливане находится под полным контролем властей, заявил командующий армии Ливана генерал Джозеф Аун.

"Аун подтвердил, что обстановка в рамках безопасности в стране под контролем. И охрана стабильности государства является первостепенной для армии", — говорится в полученной РИА Новости копии бюллетеня министерства обороны Ливана.

Командующий армии в пятницу посетил штаб военной разведки в районе Джабаль Любнан. В ходе визита генерал поблагодарил офицеров за эффективную службу и подчеркнул необходимость оперативной работы на опережение в борьбе со спящими ячейками террористов в стране, особенно в период напряженного политического положения в Ливане.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.