Послы "международной группы поддержки" поддержали президента Ливана

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Послы стран "международной группы поддержки" выразили свою солидарность с президентом Ливана Мишелем Ауном в его действиях ради стабилизации обстановки в республике, сообщается в пятницу в совместном заявлении группы, которое транслировали ливанские телеканалы.

"Послы международной группы поддержки объявили президенту о своей поддержке во всех его позициях для стабильности в стране", — цитирует ТВ заявление.

После обсуждения с послами отставки премьер-министра Ливана Саада Харири, Аун встретился с временным поверенным в делах Саудовской Аравии в Ливане, а так же с послами ряда арабских государств, дополняют СМИ.

Премьер-министр Ливана Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.