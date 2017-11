Комика Луи Си Кея обвнили в непристойном поведении и домогательствах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телесеть HBO удалила со своих сервисов все проекты с участием американского актера и стендап-комика Луи Си Кея после того, как в его адрес прозвучали обвинения в домогательствах, пишет издание Variety.

Также сообщается, что актер больше не будет принимать участие в специальной благотворительной передаче Night of Too Many Stars, транслируемой HBO. Его предыдущие проекты больше не доступны на премиальном сервисе телесети.

Ранее в Нью-Йорке отменили премьеру фильма I Love You, Daddy ("Я люблю тебя, папа"), в котором Си Кей сыграл одну из основных ролей, а также выступил в качестве режиссера и автора сценария. Помимо него в картине снялись Хлоя Грейс Морец, Памела Эдлон и Джон Малкович.

Как сообщила ранее газета New York Times , комика обвинили в приставаниях пять женщин. Они рассказали, что в разные годы Си Кей требовал от них разрешения заниматься непристойными манипуляциями в их присутствии, и заявили, что боялись высказываться публично против него, опасаясь за свою карьеру. Некоторым женщинам он помог добиться успеха.

Луи Си Кей известен как стендап-комик и автор полуавтобиографического сериала "Луи". Считается одним из наиболее влиятельных стендап-комиков в США. Слухи о непристойном поведении Си Кея ходили на протяжении нескольких лет, но получили развитие на фоне ряда последних скандалов с домогательствами, которые, в частности, разрушили карьеру продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси.