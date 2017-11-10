В Париже почтили память героев Русского экспедиционного корпуса

Памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, погибшим во Франции в ходе Первой мировой войны во Франции. Архивное фото

Памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, погибшим во Франции в ходе Первой мировой войны во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. В Париже в пятницу почтили память российских воинов, которые сто лет назад сражались во Франции на полях Первой мировой войны.

Церемония возложения цветов к памятнику Русскому экспедиционному корпусу приурочена к празднованию 99-летия с момента окончания Первой мировой войны. В торжественном мероприятии приняли участие несколько десятков человек: сотрудники российской дипмиссии, представители русской общины, французских военных и дипломатических кругов, российские школьники.

По словам посла России во Франции Алексея Мешкова, Русский экспедиционный корпус заложил основы российско-французского братства по оружию, получившего продолжение в годы Второй мировой войны, и является ярким символом в истории дружеских отношений двух стран. Отвагу и доблесть русских воинов дипломат проиллюстрировал словами из песни "Русские бригады" Виктора Леонидова: "И Европе на отраду, Изумляя штыковой, Дрались русские бригады, Чтоб Париж прикрыть собой".

"Для любого человека, но прежде всего для человека в погонах, слово честь — главное слово. И благодаря своему мужеству русские солдаты заслужили во Франции право называться "легионом чести". Наш долг — чтить память героев былых времен, ковавших славу русского оружия и отдававших жизни во Франции", — сказал Мешков.

Он отметил, что сегодняшний день для него особенный. "Это первое мое публичное выступление во Франции в новом качестве, и я горд тем, что оно состоялось именно здесь, на этом месте", — сказал посол, который на днях вступил на этот пост.

"Сегодня, когда международные отношения переживают непростое время, как никогда важно не забывать о русско-французском союзе — образцовом примере братства по оружию в трагический исторический период", — заключил Мешков.

В 1916 году верная своим обязательствам Россия направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на западном фронте. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям.

После февральской революции Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи российских добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это формирование получило название Легион чести. Среди участников боев был пулеметчик Родион Малиновский. За воинскую доблесть будущий маршал Советского Союза дважды удостоился французской военной награды Военный крест.

Памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса был открыт во время визита в Париж летом 2011 года в ходе визита Владимира Путина, в то время занимавшего пост премьер-министра РФ. Монумент установлен в историческом квартале столицы на правом берегу Сены, неподалеку от дворца Гран-Пале и моста Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.

Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года подписанием Компьеньского перемирия между странами Антанты и их союзниками и Германией.