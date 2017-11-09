Лидеры Китая и США отметили рост глобальной важности двусторонних отношений

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе торжественного ужина по случаю официального визита лидера США в Пекин произнесли короткие приветственные речи, в которых отметили рост глобальной важности двусторонних отношений, а также увеличение общей ответственности за поддержание международного мира и стабильности.

Торжественный ужин состоялся в четверг вечером в Золотом зале Дома народных собраний в самом центре Пекина после насыщенного дня переговоров и церемонии подписания многомиллиардных соглашений между компаниями двух стран. На ужине присутствовали лидеры двух государств с супругами, все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, высокопоставленные чиновники Китая и США, а также представители крупного бизнеса двух государств. Текст речи глав государств приводится в распространенном заявлении Белого дома.

"Хотя между Китаем и США лежит необъятный океан, расстояние никогда не было препятствием для сближения наших великих стран, и мы никогда не останавливали попыток развивать нашу дружбу и взаимовыгодное сотрудничество", — сказал Си Цзиньпин перед началом ужина.

Он отметил, что "сегодняшний мир характеризуется невероятным прогрессом, происходит глубокая трансформация и корректировки, Китай вступил на путь политики реформ и открытости, а социализм с китайской спецификой вошел в новую эру".

"Китай и США, которые когда-то были враждебно настроенными, стали сообществом со схожими интересами, сегодня наши страны разделяют значительно больше общих интересов, как и делят еще большую и серьезную ответственность за поддержание глобального мира и продвижение общего развития", — добавил китайский лидер.

Он подчеркнул также, что "стратегический масштаб и глобальное влияние отношений США и Китая продолжает расти".

Президент Трамп в свою очередь отметил, что "этот момент в истории представляет обеим нашим странам невероятную возможность достичь мира и процветания бок о бок с другими странами по всему миру".

"Хотя мы и приехали из разных мест и далеких стран, Запад и Восток многое связывает… Я надеюсь, что гордый дух американского и китайского народов станет стимулом для наших усилий добиться более справедливого, безопасного мира без войн, будущего, которое стоило бы жертв наших предков и грез наших детей", — сказал Дональд Трамп.

Помимо этого, Трамп привез в качестве подарка для Си Цзиньпина и его супруги видеозапись, на которой внучка президента США Арабелла поет песню и читает стихи на китайском языке, видео демонстрировалось в четверг на большом экране для всех присутствующих гостей. Накануне китайский лидер просмотрел его на планшете своего американского коллеги и поставил Арабелле за ее выступление "пять с плюсом".

Вместе с тем китайская сторона подготовила небольшой клип с кадрами визита лидера КНР в США ранее в этом году, а также некоторыми моментами нынешнего визита Трампа в Пекин.

Официальные источники не раскрывают меню ужина, однако в китайских социальных сетях появились фотографии меню, в которых присутствует "Цыплёнок Гунбао"(сычуаньское блюдо из мяса цыпленка с арахисом и перцем чили), тушеная говядина со свежими помидорами, морепродукты в белом соусе, легкие закуски, фруктовое мороженое, а из напитков – красное и белое вино, произведенное в Китае, кофе и чай.