США не волнуются за перемещение сил в Европе, заявил глава Пентагона

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. США не обеспокоены возможными проблемами с перемещением сил в Европе, эти проблемы разрешимы на местном уровне, но необходимы общие стандарты во избежание трудностей, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Один из основополагающих вопросов – это вопрос доставки солдат, если нужно, чтобы кто-то сделал это для альянса. Этот вопрос возник в ходе учений, он был прекрасно разрешен на местном уровне", — сказал Мэттис по итогам заседания министров обороны стран НАТО.

По его словам, "в результате проблема была отлично определена".

"Нет, я не обеспокоен, поскольку мы проработали это в ходе учений, разрешили на местном уровне. Но необходима стандартизация, чтобы мы каждый раз не разрешали этот вопрос на местном уровне", — заявил Мэттис, отвечая на вопрос, не обеспокоен ли он возможными трудностями с перемещением солдат, если возникнет необходимость.