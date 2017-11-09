Латвия пожаловалась на российские корабли и подлодку у своих границ

Железнодорожный мост через реку Даугаву в Риге, Латвия. АРхивное фото

Железнодорожный мост через реку Даугаву в Риге, Латвия. АРхивное фото

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военные корабли и подводная лодка приблизились сегодня к границам Латвии, заявили Национальные вооруженные силы республики.

"Военно-морские силы 9 ноября идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", — говорится в сообщении латвийских ВС в Twitter.

При этом госграницу они не нарушали.

В Минобороны Латвии заявляют, что корабли и российская боевая авиация регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было 209 таких случаев, в 2015-м — 270.

В российском военном ведомстве не раз говорили, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.