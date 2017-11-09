В АТР у Китая и США много общих интересов, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Азиатско-тихоокеанский регион достаточно большой, чтобы вместить интересы и США, и Китая, общих интересов в регионе у стран больше, чем противоречий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с находящимся в Китае с визитом президентом США Дональдом Трампом.

"Тихоокеанский регион достаточно большой, чтобы вместить и Китай, и США. Общих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе у Китая и США значительно больше, чем разногласий", — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Он подчеркнул, что сторонам необходимо начать активное сотрудничество в регионе, чтобы еще больше стран региона вошли в "общий круг друзей Китая и США", и вносили вклад в дело мира, стабильности и процветания в АТР.

У США и КНР неоднократно возникали трения в АТР из-за наращивания военного присутствия Вашингтона в регионе, которое тревожит Пекин.