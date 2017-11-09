ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Азиатско-тихоокеанский регион достаточно большой, чтобы вместить интересы и США, и Китая, общих интересов в регионе у стран больше, чем противоречий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с находящимся в Китае с визитом президентом США Дональдом Трампом.
Он подчеркнул, что сторонам необходимо начать активное сотрудничество в регионе, чтобы еще больше стран региона вошли в "общий круг друзей Китая и США", и вносили вклад в дело мира, стабильности и процветания в АТР.
У США и КНР неоднократно возникали трения в АТР из-за наращивания военного присутствия Вашингтона в регионе, которое тревожит Пекин.