Мадуро пообещал, что выборы президента Венесуэлы пройдут в 2018 году

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что в 2018 году в стране пройдут выборы президента в соответствии с требованиями конституции.
Мадуро стал президентом Венесуэлы по итогам выборов в апреле 2013 года, немного опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Выборы были назначены в связи со смертью президента Уго Чавеса, скончавшегося в марте 2013 года от последствий ракового заболевания.
При этом сам Чавес, мандат которого продолжает теперь его преемник Мадуро, был избран в октябре 2012 года на шестилетний срок (со вступлением в должность в январе 2013 года), поэтому эти полномочия истекают в 2019 году. Выборы президента традиционно (за исключением 2012 года) проводятся в Венесуэле в декабре.