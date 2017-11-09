Мадуро пообещал, что выборы президента Венесуэлы пройдут в 2018 году

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что в 2018 году в стране пройдут выборы президента в соответствии с требованиями конституции.

"Будет ли дождь, гром или молнии, но в 2018 году мы идем к президентским выборам, как велит наша конституция, и я верю в голос народа, в его доверие. Верю в демократию и свободу как высшую ценность нашей родины", — сказал глава государства на встрече с руководством вооруженных сил страны, транслировавшейся в социальных сетях.

Мадуро стал президентом Венесуэлы по итогам выборов в апреле 2013 года, немного опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Выборы были назначены в связи со смертью президента Уго Чавеса, скончавшегося в марте 2013 года от последствий ракового заболевания.

При этом сам Чавес, мандат которого продолжает теперь его преемник Мадуро, был избран в октябре 2012 года на шестилетний срок (со вступлением в должность в январе 2013 года), поэтому эти полномочия истекают в 2019 году. Выборы президента традиционно (за исключением 2012 года) проводятся в Венесуэле в декабре.