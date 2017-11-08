В Италии начался суд по делу об эвтаназии диджея

РИМ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянского Милана начал рассмотрение дела политика и активиста Марко Каппато, борющегося за введение в стране права на эвтаназию. Он обвиняется по статье "помощь в совершении самоубийства" после добровольного ухода из жизни итальянского музыканта Фабио Антониани.

Антониани, известный как DJ Fabo, в конце февраля прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. Он остался парализованным и ослепшим в результате ДТП, которое произошло с ним в Индии в 2014 году. В январе он при помощи своей девушки записал видеообращение к президенту Италии с просьбой предоставить ему право на эвтаназию на родине.

После отказа итальянских властей принять соответствующий закон Антониани и его близкие решили обратиться в швейцарскую клинику, куда им помог попасть Каппато. В последнем обращении Антониани поблагодарил Каппато за то, что тот помог ему выбраться "из ада боли". После смерти DJ Fabo активист, который долгое время добивается возврата эвтаназии в Италии, запретившей любую ее форму в 2011 году, добровольно явился к правоохранителям в Милане, став таким образом фигурантом уголовного дела.

В ходе первого заседания сторона обвинения обратилась с запросом о демонстрации на следующем слушании телеинтервью c Антониани, снятого незадолго до его смерти. В шокирующем видео 40-летний музыкант рассказывает о желании уйти из жизни и в какой-то момент начинает задыхаться без кислородной маски.

Показ последнего интервью запланирован на следующие заседания, которые пройдут 4 и 13 декабря. На них состоится допрос свидетелей, в том числе матери и невесты Антониани, а также врача Марио Риччо, согласившегося в 2006 году отключить аппарат искусственного дыхания по просьбе своего пациента Пьерджорджо Уэлби. Год спустя суд не нашел состава преступления в действиях анестезиолога.

"Процесс даст возможность публично заявить о том, какой правовой выбор есть у тех, кто страдает, или неизлечимо больных для прекращения их страданий, а у также тех, кто хочет жить", — заявил Каппато журналистам в ходе получасового заседания.