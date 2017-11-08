Рябков рассказал о политико-дипломатическом урегулировании проблемы КНДР

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва продолжит отстаивать курс на политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нельзя допускать ни на каком отрезке развития этого вопроса возобновления спирали провокация с одной стороны, эскалация — с другой и наоборот. Я в данном случае имею в виду логику мер-контрмер Пхеньяна с одной стороны и Вашингтона с союзниками по региону с другой стороны. Вот это очень опасно. Поэтому руководству всех стран Северо-Восточной Азии и руководству США мы предлагаем совершенно иной путь", — сказал Рябков в кулуарах Совета Федерации.

Он отметил, что Москва призывает использовать потенциал российско-китайской дорожной карты по решению проблемы Корейского полуострова.

"Мы, невзирая ни на какие диссонирующие с нашей линией сигналы, будем продолжать отстаивать именно этот курс. Мы его считаем безальтернативным", — добавил замглавы МИД РФ.

Россия и Китай предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.