Демократ Билл Де Блазио, переизбранный мэром Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя — РИА Новости. Билл Де Блазио от Демократической партии переизбран мэром Нью-Йорка на второй срок до 2022 года. Выборы прошли 7 ноября.

Мэр либерального Нью-Йорка Де Блазио известен всей Америке как непримиримый оппонент другого известного нью-йоркца — президента Дональда Трампа. 56-летний социалист женат на афроамериканке, не любит миллиардеров, чистит снег зимой у официальной резиденции на берегу Ист-Ривер и активно отчитывается в Twitter об успехах своей администрации. Впрочем, неотъемлемая часть работы мэра крупнейшего в США мегаполиса — терпеть критику. Для местных жителей пенять мэру — дело привычное: за мусор на улицах, аварии поездов, задержки в метро и другие насущные проблемы.

РИА Новости напоминает об основных решениях мэра за его первый срок.

В ходе борьбы за пост четыре года назад уроженец Нью-Йорка Де Блазио обещал бороться со все более увеличивающейся пропастью между богатыми и бедными в городе. Решение этой задачи найти ему пока не удалось, но за свои первые четыре года он успел представить несколько запомнившихся жителям инициатив.

Он активно взялся за права работающего населения, обязав предоставлять оплачиваемый больничный почти 3,5 миллионам человек. Власти также реализуют программу по созданию около 100 тысяч высокооплачиваемых вакансий в области здравоохранения, образования и культуры, а также высоких технологий. Помощью работающим мамам стали бесплатные дошкольные учреждения для детей 4-х лет. В этом году в классы пошли около 70 тысяч четырехлетних детей, тогда как власти планируют запустить программу и для трехлетних.

Одним из громких проектов мэра стало решение закрыть главный тюремный комплекс города Райкерс-айленд (Rikers Island) в течение десяти лет. Он также намерен вдвое сократить количество содержавшихся под стражей. На данный момент в тюрьме содержится до 10 тысяч человек. В целом за свой первый срок мэру удержать преступность в городе на низком уровне, хотя он и отменил скандальную программу "останови и обыщи", позволяющую полицейским досматривать людей без объяснения причин.

Мэр также пытается сдержать рост количества бездомных в городе, открывает приюты под протесты жителей отдельных районов и увеличивает количество доступного социального жилья.

При Де Блазио власти Нью-Йорка приняли программу по борьбе с курением среди населения. Со следующего года сигареты в городе станут самыми дорогими в стране — от 13 долларов за пачку. Таким образом власти рассчитывают, что через три года курить будет на 160 тысяч горожан меньше.

Впрочем, в последний год ко всем своим полномочиям Де Блазио добавил роль социального активиста. В традиционно демократическом Нью-Йорке, он стал одним из открытых противников президента США Дональда Трампа.

Представляя город-убежище, Де Блазио открыто критикует решения президента Трампа по допуску в страну беженцев с Ближнего Востока и Африки, ужесточению контроля по въезду в страну граждан отдельных стран, намерению выслать нелегальных мигрантов. С критикой Трампа Де Блазио в этом году даже выступил на площадке во время саммита G20 в Гамбурге. Однако из-за этого мэр пропустил церемонию прощания с застреленным на посту офицером полиции, что вызвало недовольство не только среди республиканцев и Дональда Трампа, но и в самом Нью-Йорке.

Де Блазио стоит на том, что Нью-Йорк открыт для всех, и старается наладить отношения с разными диаспорами, проживающими в городе. Он регулярно проводит встречи с русскоязычными жителями, которых, по официальным данным, в мегаполисе около 600 тысяч. Впрочем, к отдельным выходцам из России у мэра большие претензии. В интервью Buzzfeed он признался, что покупающие в Нью-Йорке недвижимость олигархи из России для него — головная боль.

При том, что многие живущие в Нью-Йорке выходцы из России делами городского уровня не интересуются, проводимую Де Блазио "зимнюю политику" критикуют: метель, снегопад и сугробы по колено традиционно парализуют город один-два раза за зиму.

"Он паникер, когда речь идет об ураганах, снежных бурях. Прежний мэр (Майкл) Блумберг спокойнее реагировал. Де Блазио же сразу все учреждения и заведения закрывает, перестает ходить транспорт. Каждый раз, когда объявляют шторм, ресторанный бизнес страдает. Особенно когда снежный шторм, к которому все готовятся, так и не приходит", — поделилась ранее с РИА Новости Ольга, работающая управляющей рестораном.