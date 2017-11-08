РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Демократ Билл Де Блазио, переизбранный мэром Нью-Йорка

08:5108.11.2017
(обновлено: 08:53 08.11.2017)
0270
© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фотоМэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
© AP Photo / Alan Diaz

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя — РИА Новости. Билл Де Блазио от Демократической партии переизбран мэром Нью-Йорка на второй срок до 2022 года. Выборы прошли 7 ноября.

Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Билла Де Блазио переизбрали мэром Нью-Йорка
Мэр либерального Нью-Йорка Де Блазио известен всей Америке как непримиримый оппонент другого известного нью-йоркца — президента Дональда Трампа. 56-летний социалист женат на афроамериканке, не любит миллиардеров, чистит снег зимой у официальной резиденции на берегу Ист-Ривер и активно отчитывается в Twitter об успехах своей администрации. Впрочем, неотъемлемая часть работы мэра крупнейшего в США мегаполиса — терпеть критику. Для местных жителей пенять мэру — дело привычное: за мусор на улицах, аварии поездов, задержки в метро и другие насущные проблемы.

РИА Новости напоминает об основных решениях мэра за его первый срок.

В ходе борьбы за пост четыре года назад уроженец Нью-Йорка Де Блазио обещал бороться со все более увеличивающейся пропастью между богатыми и бедными в городе. Решение этой задачи найти ему пока не удалось, но за свои первые четыре года он успел представить несколько запомнившихся жителям инициатив.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, Роб Шпейер, Джерри Шпейер и актриса Джейми Александер зажигают огни главной рождественской елки у небоскреба Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Invision for Tishman Speyer/Diane Bondareff
В школах Нью-Йорка за время работы мэра де Блазио ухудшилась дисциплина
Он активно взялся за права работающего населения, обязав предоставлять оплачиваемый больничный почти 3,5 миллионам человек. Власти также реализуют программу по созданию около 100 тысяч высокооплачиваемых вакансий в области здравоохранения, образования и культуры, а также высоких технологий. Помощью работающим мамам стали бесплатные дошкольные учреждения для детей 4-х лет. В этом году в классы пошли около 70 тысяч четырехлетних детей, тогда как власти планируют запустить программу и для трехлетних.

Одним из громких проектов мэра стало решение закрыть главный тюремный комплекс города Райкерс-айленд (Rikers Island) в течение десяти лет. Он также намерен вдвое сократить количество содержавшихся под стражей. На данный момент в тюрьме содержится до 10 тысяч человек. В целом за свой первый срок мэру удержать преступность в городе на низком уровне, хотя он и отменил скандальную программу "останови и обыщи", позволяющую полицейским досматривать людей без объяснения причин.

Мэр также пытается сдержать рост количества бездомных в городе, открывает приюты под протесты жителей отдельных районов и увеличивает количество доступного социального жилья.

При Де Блазио власти Нью-Йорка приняли программу по борьбе с курением среди населения. Со следующего года сигареты в городе станут самыми дорогими в стране — от 13 долларов за пачку. Таким образом власти рассчитывают, что через три года курить будет на 160 тысяч горожан меньше.

Впрочем, в последний год ко всем своим полномочиям Де Блазио добавил роль социального активиста. В традиционно демократическом Нью-Йорке, он стал одним из открытых противников президента США Дональда Трампа.

Представляя город-убежище, Де Блазио открыто критикует решения президента Трампа по допуску в страну беженцев с Ближнего Востока и Африки, ужесточению контроля по въезду в страну граждан отдельных стран, намерению выслать нелегальных мигрантов. С критикой Трампа Де Блазио в этом году даже выступил на площадке во время саммита G20 в Гамбурге. Однако из-за этого мэр пропустил церемонию прощания с застреленным на посту офицером полиции, что вызвало недовольство не только среди республиканцев и Дональда Трампа, но и в самом Нью-Йорке.

Билл де Блазио. Биография
Де Блазио стоит на том, что Нью-Йорк открыт для всех, и старается наладить отношения с разными диаспорами, проживающими в городе. Он регулярно проводит встречи с русскоязычными жителями, которых, по официальным данным, в мегаполисе около 600 тысяч. Впрочем, к отдельным выходцам из России у мэра большие претензии. В интервью Buzzfeed он признался, что покупающие в Нью-Йорке недвижимость олигархи из России для него — головная боль.

При том, что многие живущие в Нью-Йорке выходцы из России делами городского уровня не интересуются, проводимую Де Блазио "зимнюю политику" критикуют: метель, снегопад и сугробы по колено традиционно парализуют город один-два раза за зиму.

"Он паникер, когда речь идет об ураганах, снежных бурях. Прежний мэр (Майкл) Блумберг спокойнее реагировал. Де Блазио же сразу все учреждения и заведения закрывает, перестает ходить транспорт. Каждый раз, когда объявляют шторм, ресторанный бизнес страдает. Особенно когда снежный шторм, к которому все готовятся, так и не приходит", — поделилась ранее с РИА Новости Ольга, работающая управляющей рестораном.

© AP Photo / Mark LennihanМэр Нью-Йорка Билл де Блазио и его дети на West Indian Day Parade
© AP Photo / Mark Lennihan
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и его дети на West Indian Day Parade
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена