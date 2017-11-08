Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг, об этом свидетельствуют данные отчета исследовательской компании Euromonitor International.

Сообщается, что Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей). В первую десятку по привлекательности для туристов также вошли города Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Согласно рейтингу, Москва заняла 49-е место – в 2017 году столицу России посетили 4,6 миллиона туристов. В 2016 году Москва заняла 46-е место с 4,5 миллиона посетителей. Согласно прогнозу, в 2020 году российскую столицу посетят уже 5 миллионов туристов, а в 2025 году – 6,7 миллиона.

Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, он занял 73-е место с 2,9 миллиона посетителей. Как и Москва, Санкт-Петербург по сравнению с прошлым годом опустился в рейтинге на три пункта.