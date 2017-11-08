Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Сообщается, что Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей). В первую десятку по привлекательности для туристов также вошли города Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.
Согласно рейтингу, Москва заняла 49-е место – в 2017 году столицу России посетили 4,6 миллиона туристов. В 2016 году Москва заняла 46-е место с 4,5 миллиона посетителей. Согласно прогнозу, в 2020 году российскую столицу посетят уже 5 миллионов туристов, а в 2025 году – 6,7 миллиона.
Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, он занял 73-е место с 2,9 миллиона посетителей. Как и Москва, Санкт-Петербург по сравнению с прошлым годом опустился в рейтинге на три пункта.
Золотая лихорадка в США уносила жизни не только людей, но и поселений. Так, в 1859 году золотоискатель Уильям С. Боди обнаружил в калифорнийском округе Моно, что на границе с Невадой, крупное месторождение золота. На месте разработок и был устроен городок имени открывателя. Боди стремительно разрастался по мере обнаружения новых золотоносных жил. К концу XIX века тут было 65 салунов, 7 пивоварен, свой квартал красных фонарей и даже газетные издательства. Одновременно с этим он превратился в центр преступности и беззакония Дикого Запада.
Однако уже к 1900 году город стремительно начал пустеть, так как золото стало сильно дешеветь, да плюс ко всему тут случился сильный пожар. Однако до 60-х годов ХХ века тут еще теплилась какая-то жизнь, так как близ Боди все еще разрабатывались золотые жилы. Но с 1962 года он официально превращен в исторический парк, где можно увидеть около 170 зданий в том виде, в котором они были построены сотню лет назад.
Изуродованные здания, опустевшие затянутые мглой улицы и захваченные природой дома – настоящий рай для любителей апокалиптических панорам. Сайт "РИА Недвижимость" заглянул "по ту сторону" туризма и составил гид по самым устрашающим городам мира.
Золотая лихорадка в США уносила жизни не только людей, но и поселений. Так, в 1859 году золотоискатель Уильям С. Боди обнаружил в калифорнийском округе Моно, что на границе с Невадой, крупное месторождение золота. На месте разработок и был устроен городок имени открывателя. Боди стремительно разрастался по мере обнаружения новых золотоносных жил. К концу XIX века тут было 65 салунов, 7 пивоварен, свой квартал красных фонарей и даже газетные издательства. Одновременно с этим он превратился в центр преступности и беззакония Дикого Запада.
Однако уже к 1900 году город стремительно начал пустеть, так как золото стало сильно дешеветь, да плюс ко всему тут случился сильный пожар. Однако до 60-х годов ХХ века тут еще теплилась какая-то жизнь, так как близ Боди все еще разрабатывались золотые жилы. Но с 1962 года он официально превращен в исторический парк, где можно увидеть около 170 зданий в том виде, в котором они были построены сотню лет назад.
В итоге город был заброшен. Пустыня долгое время поглощала его, пока Колманскоп не стал объектом туристического интереса. Некоторые здания отвоевали у природы и реставрировали. Однако город-музей славится как раз почти похороненными в песках зданиями.
Город, пожираемый песком – так можно описать город-призрак Колманскоп в Намибии. Как и Боди, он тоже вырос благодаря дарам природы, а точнее алмазам, которые были обнаружены в этих местах в начале ХХ века. Здания и инфраструктура города росли как грибы после дождя, и столь же стремительно всё это покидалось, когда запасы алмазов иссякли. Плюс ко всему условия жизни в городе были весьма непростыми – дефицит воды, песчаные бури.
В итоге город был заброшен. Пустыня долгое время поглощала его, пока Колманскоп не стал объектом туристического интереса. Некоторые здания отвоевали у природы и реставрировали. Однако город-музей славится как раз почти похороненными в песках зданиями.
Остров Хасима – еще одна фактурная точка для любителей апокалиптических видов, причем внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это японский город-остров в Восточно-Китайском море. Своим появлением он был обязан углю, для добычи которого на острове к 30 годам ХХ века году обустроили жилую зону из 30 корпусных домов, школы, больницы и даже кладбища. Долгие годы он был одним из самых густонаселенных мест на земле: в жилой зоне плотность населения переваливала за 139 тысяч человек на квадратный километр. Кроме шахт и жилой зоны тут также располагались военные заводы.
Любопытно, что город опустел буквально за недели, в 1974 году, так как к этому времени добыча угля пришла в упадок.
Сейчас на остров возятся экскурсии, правда, передвигаться можно только по специальным безопасным маршрутам.
Вторая мировая война оставила немало архитектурных шрамов на карте мира. Некоторые из них было решено оставить нетронутыми в назидание потомкам. Один из них – поселок Орадур-сюр-Глан во Франции – был разрушен немецкими солдатами, а население было истреблено.
Руины "города-мученика" оставлены нетронутыми, как и некоторые предметы и кузова машин. Прогулки по городу не столько устрашающие, сколько навевающие грусть.
Сейчас в "законсервированный" город водятся экскурсии. Некоторые не полностью развалившиеся здания укрепляются специальными опорами, а возле полностью разрушенных установлены информационные стенды, показывающие, как выглядели дома до катастрофы.
Стихийные бедствия способны буквально за минуты превратить любой город в один большой мемориал. Так, изрядно пощекотать себе нервы можно в китайском городе Бэйчуань, который после землетрясения 2008 года превратился в груду руин, унеся жизни более 90 тысяч человек. Но природа на этом не остановилась и продолжала обрушивать на город оползни, которые перемололи улицы города и их содержимое.
Сейчас в "законсервированный" город водятся экскурсии. Некоторые не полностью развалившиеся здания укрепляются специальными опорами, а возле полностью разрушенных установлены информационные стенды, показывающие, как выглядели дома до катастрофы.
Техногенные катастрофы – одна из самых жутких причин опустения и разрушения городов. Так, поселок Томиока в Японии был массово эвакуирован в 2011 году и на время полностью заброшен в связи с вредом, нанесенным аварией на АЭС Фукусима I. С этого года туда начали возвращаться горожане, но жизнь пока полностью не вдохнулась в его улицы и дома.
Ну и как не вспомнить главный город-призрак Украины Припять, покинутый в 1986 году по причине аварии на Чернобыльской АЭС. Впрочем, сам город после эвакуации пострадал не из-за взрыва или его последствий, а из-за вандалов и ликвидаторов, которые порядком раскурочили его.
Радиационный фон в городе до сих пор высокий, а в некоторых местах критически опасный, поэтому туристы тут должны путешествовать только с проводниками и индивидуальной спецзащитой.
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