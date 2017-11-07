Около 200 каталонских мэров прибыли в Брюссель, чтобы поддержать Пучдемона

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Около двухсот мэров городов Каталонии проведут во вторник у здания штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе акцию в поддержку экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона и членов его кабинета, сообщил РИА Новости депутат Европарламента каталонец Йорди Соле.

"Двести каталонских мэров заявят перед европейскими институтами о поддержке правительства Каталонии и своем осуждении настоящей политической и судебной ситуации в Каталонии", — сказал парламентарий.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения. Ордер на задержание Пучдемона и его коллег был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом. Заседание совещательной палаты суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос о выдаче Испании Пучдемона, а также бывших членов женералитета, намечено на 17 ноября. Оно будет проходить в закрытом режиме. Решение может быть принято в тот же день или отложено на 15 дней, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу.

В случае принятия решения об экстрадиции, подлежащие выдаче лица, имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решение отводится еще 15 дней.