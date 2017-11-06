В Берлине обезвредят советскую авиабомбу времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Советскую авиабомбу Времен второй мировой войны обезвредят в понедельник в Берлине, сообщила столичная полиция в Twitter.
"Бомбу времен войны в Кройцберге сегодня обезвредит управление уголовной полиции. Будет нарушено движение транспорта", — говорится в сообщении правоохранителей.
Ежегодно в ФРГ обезвреживают около 5,5 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, на территории страны их еще остается десятки тысяч. Всего на Германию во время войны было сброшено более 2 миллионов авиабомб, примерно 5% из них, около 100 тысяч, не взорвались.
Больше всего бомб было сброшено на Берлин (более 68 тысяч тонн), Гамбург (45 тысяч тонн), а также на территорию Рурской области (около 162 тысяч тонн).
Nach Fund einer #Weltkriegsbombe am Tempelhofer Ufer in #Kreuzberg ist unser #LKA vor Ort und entscheidet über das weitere Vorgehen.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 6 ноября 2017 г.
^tsm pic.twitter.com/JPnqt16cmd