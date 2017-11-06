В возможность независимости Каталонии верят 15% ее жителей, показал опрос

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (395)

МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. В возможность независимости Каталонии от Испании верят 15% населения автономного сообщества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром GAD3 по заказу газеты La Vanguardia.

При этом более 28% хотят, чтобы "процесс обретения суверенитета" закончился объявлением независимости.

Более 36% опрошенных заинтересованы, чтобы конфликт был разрешен путем переговоров между центральными властями и женералитетом, однако верят в такую возможность лишь 21%.

На то, что досрочные выборы в каталонский парламент 21 декабря позволят вернуть ситуацию в законное русло, надеются более 41%.

Подавляющие большинство опрощенных согласны с тем, что "процесс обретения суверенитета" привел к расколу в обществе – почти 68%. Более 58% согласны с тем, что Каталония лишь потеряла за последние пять лет "движения к независимости".

61% понимают, что провозглашение независимости для Каталонии обернется потерей членства в ЕС.

Более 42% опрошенных чувствуют себя в равной степени каталонцами и испанцами. В большей степени каталонцами, чем испанцами – 21%. Только испанцами себя ощущают почти 5%, только каталонцами – 20%.

Опрос проводился с 30 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 1233 человека.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.