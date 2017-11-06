МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Полиция Малайзии обнародовала имена подозреваемых в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии, сообщает Malaysian Insight.
По информации издания, они прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля.
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой. Ответственность за убийство США возложили на власти КНДР.