В Малайзии назвали подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Полиция Малайзии обнародовала имена подозреваемых в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии, сообщает Malaysian Insight.

Как пишет издание, 57-летний Ли Чэ-нам (Ri Jae-nam), ранее известный как Ханамори, 34-летний Хон Сон-ха (Мистер Чанг), 33-летний Ли Чи Хён и 57-летний О Чон-киль прибыли по отдельности в Малайзию за несколько недель до убийства.

По информации издания, они прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой. Ответственность за убийство США возложили на власти КНДР.