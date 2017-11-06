В Бремене устроивший стрельбу в супермаркете сдался властям

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в супермаркете в немецком городе Бремен, сдался властям, сообщается в пресс-релизе полиции.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в районе Грепелинген. Один мужчина получил тяжелые ранения и в результате скончался. Стрелявший скрылся с места преступления. Полиция выдала ордера на арест 30-летнего мужчины. По данным правоохранителей, стрелок был знаком со своей жертвой, террористическая подоплека преступления исключена.

"Обвиняемый сдался сегодня… в присутствии своего адвоката в полицейском участке в центральной части города", — говорится в сообщении полиции.