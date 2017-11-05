В Йемене силовики штурмуют захваченное боевиками ИГ* здание угрозыска

САНА, 5 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Йемена в воскресенье предприняли штурм здания управления уголовного розыска в городе Аден, ранее захваченного боевиками ИГ*, сообщил РИА Новости источник в провинции Аден.

По данным йеменского агентства SABA , атака террористов началась с подрыва заминированной машины у здания, куда затем ворвались боевики. Силы безопасности развернули операцию по обезвреживанию захватчиков, завязалась ожесточенная вооруженная схватка.

"Есть убитые и раненые в результате подрыва смертника внутри здания уголовного розыска в районе Хормаскар во время попытки сил безопасности взять штурмом здание, где засели террористы ИГ*", — сообщил источник.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на неназванный источник, что потери со стороны силовиков могли составить до 15 военных.

Как заявил агентству SABA источник в службах безопасности, операция по освобождению здания находится в завершающей фазе, и точные данные о потерях силовиков будут сообщены позднее.

*Запрещенная в России террористическая организация